Экс-главред проекта "Сноб" Станислав Кучер стал ведущим RTVI

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший главред проекта "Сноб" Станислав Кучер стал ведущим RTVI. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телекомпании.

"Международная медиакомпания RTVI расширяет и усиливает команду: с декабря новым эфирным лицом медиа стал российский журналист, общественный деятель, теле- и радиоведущий Станислав Кучер", - отмечено в сообщении.

В эфире RTVI Кучер будет выступать в качестве ведущего программ, политического обозревателя, интервьюера, а также участвовать в формировании стратегии развития СМИ.

Кучер сообщил, что рад вернуться в телевизионную и международную журналистику. "Я убежден, что главные процессы и события, которые определят картину мира середины XXI века, будут происходить в США и в России, а огромную роль в формировании будущего сыграют обитающие по всему миру "global russians". RTVI - идеальная площадка для такой дискуссии и, возможно, единственный сегодня медийный мост между Россией и Америкой", - цитирует пресс-служба Кучера.

Ранее Кучер также вел авторские программы и входил в топ-менеджмент каналов ТВ-6, РТР, ТВЦ, РБК, "Совершенно секретно", сотрудничал с радиостанциями "Эхо Москвы", "Коммерсантъ-fm", "РСН", "Авторадио".