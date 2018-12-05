Компания Waymo объявила о запуске в США беспилотного коммерческого такси

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, объявила о начале предоставления в США услуг коммерческого беспилотного такси. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении компании.

Новый сервис получил название Waymo One. "Сегодня мы... представляем наш коммерческий сервис самоуправляемого [такси] - Waymo One", - отмечается в сообщении.

Как указали в компании, изначально в число клиентов Waymo One войдут несколько сотен человек, которые ранее на добровольных началах больше года принимали участие в тестировании сервиса на американских дорогах. Какое-то время спустя услуги начнут предоставлять все большему кругу лиц. По данным телеканала ABC, на первых порах зона обслуживания беспилотного такси будет ограничена Финиксом (штат Аризона) и его пригородами, однако затем будет расширена и включит в себя другие населенные пункты США.

Как подчеркнули в Waymo, изначально в водительском кресле новых беспилотных авто будут находиться специально обученные сотрудники компании. Они будут помогать клиентам, а также в случае непредвиденной ситуации смогут перехватить на себя управление транспортным средством.

В настоящее время многие автопроизводители в США и других странах мира ведут разработки и проводят испытания самоуправляемых автомобилей, которые будут предназначены в том числе для оказания таксомоторных услуг. Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют, что общий объем рынка пассажирских перевозок на легковых авто увеличится к 2030 году в восемь раз и составит $285 млрд.