СМИ: Apple запатентовала биометрическую версию беспроводных наушников AirPods

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Apple запатентовала биометрическую версию своих беспроводных наушников AirPods, которые смогут в том числе измерять температуру тела пользователя. Об этом сообщил в среду интернет-портал The Verge.

По его данным, наушники, на которые компания получила патент, будут универсальными, то есть подойдут как к левому, так и правому уху. Они также будут оснащены специальными биометрическими сенсорами, которые смогут измерять пульс и температуру тела.

Кроме того, встроенные датчики смогут самостоятельно определять, в каком из ушей пользователя находится конкретный наушник, и в случае необходимости менять каналы стереозвучания, отмечает портал.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные часы" Apple Watch и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. В августе этого года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, однако затем снизилась и сейчас составляет чуть более $860 млрд.