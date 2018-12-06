На Сахалине построят агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром

ТАСС, 6 декабря. Агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром построят в Южно-Сахалинске к 2021 году, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"В Южно-Сахалинске построят агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром. Новый объект позволит улучшить снабжение жителей островного региона продуктами питания от местных производителей. На территории в 13 гектаров появится единый центр хранения, переработки и реализации продукции. Предприятия отрасли смогут там арендовать отвечающие санитарным нормам производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой", - говорится в сообщении.

На площадке оптово-распределительного центра (ОРЦ) разместятся современные мультитемпературные склады для хранения разных видов пищевой продукции. Будет создана лаборатория, торгово-выставочный центр. ОРЦ также предоставит услуги по перевалке и перевозке грузов. Новый объект станет единой межотраслевой площадкой для сотрудничества поставщиков и покупателей, что позволит исключить практику посреднических схем.

"Плата за все услуги агропарка с оптово-распределительным центром будет сравнительно невысокой. Проект реализуется не для извлечения максимальной прибыли. Цель - обеспечить благоприятные условия для развития пищевой промышленности, улучшить снабжение жителей области качественными продуктами питания местного производства. По нашим расчетам, работая в рамках агропарка, предприятия отрасли смогут снизить издержки на энергоресурсы на 15%, транспортные расходы - на 20%, повысить эффективность инвестиций на 10%", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика.

Ввод в эксплуатацию агропарка пищевой промышленности с оптово-распределительным центром намечен на третий квартал 2021 года. Сейчас разрабатывается комплексная концепция создания и развития объекта.

В пищевой промышленности Сахалинской области задействованы сотни субъектов малого и среднего бизнеса. Они занимаются животноводством и растениеводством, переработкой мяса, овощей, водных биоресурсов, производством хлебобулочных изделий и другой пищевой продукции.