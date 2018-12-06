Биржевые индексы Китая снижаются на фоне задержания топ-менеджера Huawei в Канаде

Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Глава "Лукойла" надеется, что необходимости в сокращении добычи нефти не возникнет

По словам Вагита Алекперова, цена в $60 за баррель удовлетворяет потребности производителей и потребителей и должна быть сохранена на этом уровне в январе

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