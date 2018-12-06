Камчатка попросила власти РФ включить регион в третий этап перехода на цифровое вещание

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатского края обратились в правительство РФ с просьбой включить регион в третий этап перехода на цифровое телерадиовещание - с 3 июня 2019 года. Сейчас на Камчатке 32 населенных пункта находятся вне зоны цифрового сигнала и могут остаться без аналогового телевидения в начале года, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор края Алексей Войтов.

Переход на цифровое вещание с полным отказом от аналогового в РФ будет осуществлен в три этапа. Первый стартует 10 февраля, второй - 15 апреля и третий - 3 июня.

"Правительство Камчатского края обратилось в адрес правительства РФ и Минцифру с просьбой включить регион в третью волну. Это обусловлено тем, что наш регион - один из немногих, который претерпел серьезные лишения в результате переформатирования программы развития цифрового телерадиовещания. Вместо запланированных 65 объектов наземного цифрового эфирного телевещания у нас построено 33. 32 населенных пункта оказались вне этой зоны", - сказал Войтов.

Большинство населенных пунктов находится на территории Корякского автономного округа. Власти Камчатки уже заключили соглашения с операторами спутниковой связи, которые поставляют в регион оборудование по льготной цене для граждан, которые не попали в зону цифрового вещания. Жителям Пенжинского, Тигильского, Олюторского, Карагинского, Усть-Большерецкого и Соболевского районов правительство возмещает расходы на приобретение спутникового оборудования. Общий размер субсидии составляет 19,5 млн рублей.

Комплект спутникового оборудования для Петропавловска-Камчатского стоит 4,5 тыс. рублей, однако в районах стоимость может достигать 20 тыс. рублей с учетом доставки. По словам Войтова, для получения субсидии гражданам необходимо подать заявку в муниципалитет, приложить договор со спутниковым оператором, счет. Тогда муниципалитет напрямую оплачивает услугу компании-поставщика.