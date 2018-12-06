ЦБ хочет предоставить льготы банкам, кредитующим "оборонку"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России подготовил проект указания об отдельных случаях послаблений для кредитных организаций по резервам, создаваемым по кредитам гособоронзаказа. Документ размещен на сайте регулятора.

В частности, речь идет о праве банка признавать в отдельных случаях обслуживание долга хорошим вне зависимости от оценки финансового положения заемщика - в случае, если тот является исполнителем гособоронзаказа.

Регулятор ожидает предложений и замечаний от участников рынка до 9 декабря.

Ранее на документ указало издание РБК - в статье, в частности, отмечалось, что для оборонных кредитов также не будет действовать требование о распространении худшей категории качества на все кредиты, выданные одному заемщику, если качество этих ссуд разное.

Издание поясняло, что льготы в первую очередь предназначены для оборонного Промсвязьбанка и Новикомбанка, принадлежащего корпорации "Ростех". Госкорпорация в свою очередь готова поддержать инициативы, которые помогут удешевить кредиты и упростить процедуры получения заемных средств для организаций ОПК, сообщало РБК.