Курс доллара вырос до 66,7 рубля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 66,7 рубля.

Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 75,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,9% и составил 2422,46 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,6%, до 1146,36 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.