Банк России аннулировал лицензию у краснодарского CDB Bank

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций краснодарского CDB Bank. Кредитная организация, которая на 1 ноября занимала 469-е место в банковской системе РФ, является участником системы страхования вкладов.

Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации прекратить деятельность в порядке добровольной ликвидации, отметили в ЦБ.

Исходя из отчетных данных, у банка достаточно имущества, чтобы удовлетворить требования кредиторов, отмечает регулятор. В соответствии с законодательством, в кредитную организацию будет назначена ликвидационная комиссия.

Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Этим законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.