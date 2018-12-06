МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) может стать оператором по поддержке "цифровых проектов" в регионах в рамках программы "Цифровая экономика РФ". Об этом рассказал представитель Минкомсвязи Михаил Насибуллин, который в рамках программы "Цифровой экономики" курирует федеральный проект "Цифровые технологии".

"У нас в федпроекте "Цифровые технологии" предусмотрено достаточно большое количество вариантов поддержки и IT-отрасли, и стартапов, средних и зрелых компаний. В том числе там есть большой блок по поддержке проектов по "цифре" в регионах: как проекты внедрения цифровых услуг, то есть [поддержка] разработчиков, так и потребителей цифровых услуг - тех, кто хотят трансформировать свой бизнес, перевести его в "цифру", и которые для регионов обладают достаточно сильной региональной значимостью. <...> Мы рассматриваем оператора на данную меру поддержки, и ФРИИ является основным претендентом на эту историю. Мы с Кириллом [Варламовым, главой ФРИИ] уже достаточно долго прорабатываем это вариант", - рассказал он, выступая на конференции "Как запустить IT-проект по модели ГЧП".

Сколько средств может быть направлено на такую поддержку, Насибуллин не уточнил, поскольку проект еще не был финально утвержден. "Важно понимать, что практически во всех мерах поддержки, которые у нас есть, предусмотрена достаточно большая доля софинансирования. Поэтому модель ГЧП в IT для нас очень важна. Мы готовы совместно объединяться и ездить по регионам, объяснять, показывать лучшие практики и развивать эту историю", - отметил он.

В июне 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий IT-cистемы статусом объектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в частности, концессионных соглашений. Ранее действовавшее законодательство не предусматривало четких механизмов взаимодействия государственных и частных капиталов в сфере IТ, законом было предусмотрено, что концессионные соглашения могут касаться лишь недвижимого или движимого имущества совместно с недвижимым (например, автомобильные дороги, комплексы фиксации нарушений, аэродромы и прочее).

По словам Насибуллина, внесенные в законодательство поправки открывают "достаточно большое количество новых возможностей, в том числе для развития цифровой экономики". "В целом сейчас уже понятно, что без научно-производственных кластеров, без пула высокотехнологичных стартапов мы лидеров цифровых не догоним и не перегоним. Нам кажется, что самый эффективный и быстрый способ догонять и перегонять лидеров - это прокачивать конкретные отрасли, конкретные кейсы, оказывать фокусную поддержку сильным проектам, которые уже себя зарекомендовали и которым нужно масштабирование на соседние сферы", - резюмировал он.