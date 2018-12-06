Медведев: монополии одной страны или гегемонии одной валюты в мире быть не может

МОСКВА,6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что никакой монополии одной страны или гегемонии одной валюты в мировой экономике быть не может.

"Никакой монополии или, как любят говорить наши друзья, никакой гегемонии быть не может", - заявил председатель правительства в интервью российским телеканалам. Для примера он привел доллар как резервную валюту. "В этом мире нет ничего личного. Доллар - это, конечно, крупнейшая резервная валюта, а давайте вспомним, еще относительно недавно, какие-то 100 с небольшим лет назад, был фунт стерлингов, был франк, марка на определенные позиции претендовала. Сейчас активно развивается юань как резервная по сути валюта", - сказал глава кабинета министров.

По его оценке, формировать общий мировой подход к вопросам экономики труднее, чем в прежние годы. "Стало хуже объективно", - констатировал Медведев. Он напомнил один из саммитов "двадцатки". "Когда начался кризис 2008 года, тогда мы все собрались, говорим, что кризис случился, все плохо, но смотрите - мы все сидим за большим столом", - сказал председатель правительства РФ.

Он также рассказал, что Барак Обама, в то время занимавший пост президента США, очень радовался присутствию представителей России и Китая на встрече. "И мы смогли тогда преодолеть последствия первого удара кризиса 2008-2009 годов, а сейчас, помимо того, что сохраняются проблемы, связанные с кризисом в мировой торговой системе, эти проблемы и развились с новой силой. И теперь уже Соединенные Штаты Америки активно воюют с Китайской Народной Республикой и Европейским союзом, я уж не говорю про отношения с нашей страной", - подчеркнул Медведев. Он уверен, что "это вредит мировым торговым принципам".

"Отдельные руководители, в том числе и США, договорились до того, что и ВТО не нужно, нужно все эти принципы порушить, все партнерства разогнать. Тогда возникает вопрос - какие правила останутся", - выразил недоумение российский премьер.

Дедолларизация

Дедолларизация не означает отказа от доллара, никакого запрета на хождение этой валюты в России не будет, сообщил Медведев. "Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара. Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара - конечно, в установленных законом рамках - в нашей стране не будет. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары, менять их на рубли и другую валюту. Таких идей ни у кого никогда не было, они абсурдны и противоречат экономическим правилам", - сказал он.