"Ростелеком" в 2019 году запустит широкополосную линию интернета до Курил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" во втором квартале 2019 года планирует ввести в эксплуатацию линию широкополосного доступа в интернет Сахалин - Курильские острова. Об этом сообщил вице-президент ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

"Проект, который мы также сейчас реализуем, находится на стадии завершения. Это строительство линии в направлении Сахалин - Курильские острова. Мы в этом году уже обеспечиваем завершение подводной части, а в следующем году - в конце первого - начале второго квартала обеспечиваем ввод в эксплуатацию. Это означает, что самая отдаленная точка нашей страны - Курильские острова - получает доступ к высокоскоростным сервисам и при этом мы не только развиваем проект по широкополосному доступу, но и отдельно прорабатываем развитие мобильного интернета вместе с мобильным оператором", - сказал он.

Ермаков добавил, что проект реализуется по схеме государственно-частного партнерства, при этом две трети инвестиций вкладывает государство, одну треть - "Ростелеком". Общую сумму вложений он не уточнил.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.