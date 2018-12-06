"Росэлектроника" выпустит тренажер с VR для восстановления активности рук после инсульта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) совместно с Самарским государственным медицинским университетом выпустит нейтротренажер с технологиями виртуальной реальности для восстановления активности рук людей, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Ростех.
"Новинка будет способствовать восстановлению двигательных функций рук после перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы и других заболеваний, а также способствовать социально-бытовой адаптации", - отмечается в сообщении госкорпорации.
Как пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, разработка позволит погрузить пациента в виртуальный мир, где воссоздаются обычные условия и имитируются действия, которые каждый человек ежедневно выполняет в быту.
"На создание действующего прототипа тренажера понадобится около 2 лет. Инвестиции в разработку составят порядка 54 млн рублей", - сообщил Евтушенко ТАСС.
Сейчас "Росэлектроника" поставляет на рынок нейротренажер ReviVR для восстановления подвижности ног и ReviMotion для детей с различными нарушениями двигательной активности.
"Росэлектроника" объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.