Эксперт: отсутствие индексации пенсий работающим инвалидам демотивирует

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Отсутствие индексации пенсии по старости, а также лишение региональных надбавок не стимулирует инвалидов работать. Об этом заявил ТАСС в четверг глава Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

В четверг глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что поручил проработать вопрос о сохранении уровня дохода инвалидов при выходе на пенсию. Он также сказал, что встречался с представителями общественных организаций инвалидов и они пожаловались на падение доходов при выходе на пенсию.

"Во многих регионах есть региональные надбавки, которые связаны с тем, работает человек с инвалидностью или не работает. Если он работает, то ему эти региональные надбавки не платят. С одной стороны, здесь есть логика, потому что человек получает зарплату. Но у человека с инвалидностью, как правило, невысокая зарплата. И если человек чувствует, что его лишают региональных надбавок, то это является таким демотивирующим моментом для его занятости. То же самое касается вопроса неиндексации пенсии работающим инвалидам", - сказал Терентьев ТАСС.

Общая численность работающих пенсионеров сегодня составляет 9,25 млн человек, из них почти 640 тыс. человек - работающие получатели страховой пенсии по инвалидности, сообщил ТАСС представитель Пенсионного фонда России.