В Думе предлагают ввести налоговые льготы за корпоративные программы укрепления здоровья

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Участники круглого стола в Госдуме предлагают правительству рассмотреть вопрос о введении налоговых льгот для компаний за внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Эта инициатива содержится в проекте рекомендаций по итогам дискуссии, в которой помимо депутатов приняли участие представители Минздрава и Минтруда России, работодателей и страховщиков, а также целого ряда научных организаций.
"Рассмотреть вопрос введения налоговых льгот для работодателей, внедряющих программы укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления здоровья)", - говорится в документе. Кроме того, кабмину предлагается подумать об "увеличении минимального обязательного годового объема социальной рекламы для рекламораспространителей", установленного соответствующим законом.
Также участники дискуссии считают возможным наделить правом работающих граждан на "получение социальных налоговых вычетов для компенсации фактически произведенных расходов, направленных на сбережение собственного здоровья". "Представляется логичным включение в трудовые договора всех категорий работающих лиц положений об обязанности проходить диспансеризацию", - сказано в проекте рекомендаций.
Как заявил ранее ТАСС инициатор проведения круглого стола - член думского комитета по охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко (фракция "Единая Россия"), в систему мотивации необходимо вовлечь и страховые компании. В частности, "если человек ведет здоровый образ жизни, они могли бы делать страховку дешевле, а если он сам провоцирует различные заболевания, то страховка может быть дороже", пояснил он.