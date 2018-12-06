Минстрой разработал правила выделения субсидий регионам на повышение качества воды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минстрой России разработал правила предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на выполнение программ по повышению качества питьевой воды, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
"Минстроем России разработаны правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ по повышению качества водоснабжения. Соответствующая финансовая поддержка будет оказана в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" в период 2019-2024 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о федеральной поддержке будет приниматься в несколько этапов. На первом регионы будут должны оценить соответствие объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки показателям качества и безопасности, установленным в проекте "Чистая вода". На втором этапе регионы утвердят программы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды. Затем субъекты должны будут отправить заявку на субсидию.
"Оценка эффективности использования субсидии будет осуществляться путем сравнения установленных значений результативности использования субсидии, которым является доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и фактически достигнутых значений этого показателя на конец отчетного года", - цитирует пресс-служба слова советника министра строительства и ЖКХ России Максима Егорова.
Согласно паспорту проекта "Чистая вода", до 2024 года планируется выделение финансовой поддержки на модернизацию систем водоснабжения малых и средних городов, отмечается в сообщении. При этом обязательным условием получения поддержки станет внедрение современных технологий водоочистки. Проект разработан в рамках нацпроекта "Экология".