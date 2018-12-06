МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк допускает перепродажу 10,18% акций "Уралкалия" в случае появления предложения с приемлемой ценой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
"Сбербанк будет принимать решение о дальнейшей судьбе инвестиции исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы конечно ей воспользуемся", - сказали в пресс-службе, уточнив, что акции были приобретены у Rinsoco Trading Co limited.
Ранее из сообщений "Уралкалия" и Сбербанка стало известно, что белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк прекратил право распоряжаться 10,18% "Уралкалия", контроль над ними перешел к Сбербанку.
До сделки Лобяк владел 20,36% акций "Уралкалия" через Rinsoco Trading Co Limited, таким образом, его доля снизилась до 10,18%. До этого Сбербанк не владел акциями "Уралкалия".
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).
Еще одним мажоритарным акционером компании является "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%). В свободном обращении находятся 3,46% акций, остальные - квазиказначейские.