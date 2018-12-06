Депутат Госдумы призвал власти Севастополя дать ход бюджету-2019 после вето губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя и городское Законодательное собрание должны преодолеть разногласия по вопросам, касающимся принятия бюджета на 2019-2021 годы и принять закон до конца декабря, считает депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

"Процесс [утверждение бюджета] еще идет, губернатор планирует вносить свои поправки, парламент еще будет работать три недели. Есть шанс для обеих ветвей власти сесть за стол переговоров, вспомнить об интересах севастопольцев и принять правильные решения в пользу города", - сказал Белик ТАСС в четверг.

20 ноября Заксобрание Севастополя приняло бюджет, отклонив поправки правительства. В ответ глава города Дмитрий Овсянников наложил на документ вето. Теперь для утверждения бюджета депутатам придется пойти на уступки правительству, также они могут утвердить свой вариант бюджета, проголосовав за него квалифицированным большинством (не менее 16 голосов). Бюджет будет снова обсуждаться на одном из пленарных заседаний парламента в декабре.

Возможные сложности

Если трехлетний бюджет не будет принят до конца года, это чревато рядом затруднений: согласно Бюджетному кодексу, в этом случае город будет ежемесячно получать из местной казны по 1/12 от бюджета 2018 года до утверждения нового документа. "Это не очень хорошая ситуация для города. Да, все представители бюджетных сфер будут получать свои зарплаты, но развитие города в этих условиях будет невозможно", - считает Белик.

Он вспомнил, что обсуждение федерального бюджета на будущие три года также шло "в жарких дискуссиях" - у депутатов был ряд претензий к представителям правительства, но документ принят в отведенный законом срок.

"Я уверен, что эту модель поведения - дискуссия, спор, выход на сбалансированное решение в интересах граждан, должны взять на вооружение и в Севастополе", - сказал Белик.

О бюджете

В прошлом году Севастополь утвердил бюджет на 2018 год только с третьей попытки - в последние дни декабря. Тогда основной проблемой стали споры о сокращении фонда оплаты труда Заксобрания и контрольно-счетной палаты (КСП) города.

В ноябре 2018 года Заксобрание Севастополя приняло бюджет города на 2019 год с доходами в размере 44,5 млрд рублей, расходами 46,1 млрд рублей и дефицитом 1,6 млрд рублей. Однако глава города наложил на документ вето, требуя учесть ряд правительственных поправок. В случае их принятия планируемые доходы бюджета на 2019 год вырастут до 46,1 млрд рублей, расходы - до 47,7 млрд рублей.