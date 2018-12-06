Врио губернатора Петербурга назвал главную проблему городской среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Дефицит парковочных мест в является главной проблемой городской среды Санкт-Петербурга, заявил врио губернатора Александр Беглов в четверг на XVI Съезде строителей Санкт-Петербурга.
"Что касается городской среды, особенно новых кварталов, сталкиваемся с очень серьезной проблемой, которая раздражает жителей города - это парковочные места. Внутри новых жилых кварталов не проехать", - отметил он.
Также, по словам Беглова, дефицит парковочных пространств в жилых районах осложняет движение автомобилей экстренных служб.
"Это ошибки при проектировании, нужно побольше пространства выделять под парковочные места при застройке квартала", - отметил Беглов.
По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, властям города не удалось убедить жителей Санкт-Петербурга пользоваться парковочным пространством. "Мы даже пытались создавать парковки за счет казны Петербурга, но они также не оказались востребованными", - отметил Албин. Решение проблемы дефицита парковочных мест в Санкт-Петербурге планируется обозначить в новом Генеральном плане города до 2048 года, добавил он.
По итогам 2017 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 2,4 млн автомобилей, следует из статистики ГИБДД. При этом численность населения города составляет 5,3 млн человек.