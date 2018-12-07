ТОР "Белогорск" планируется расширить под проект производства металлоконструкций

ТАСС, 7 декабря. Территорию опережающего развития (ТОР) "Белогорск" в Амурской области планируется расширить ради проекта создания комплекса по производству металлоконструкций и ремонту техники. Об этом ТАСС сообщил директор департамента территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток Минвостокразвития Андрей Федотовский.
"В правительство Российской Федерации внесен проект постановления о расширении ТОР "Белогорск". Данным проектом предусмотрено расширение границ ТОР в целях реализации инвестиционного проекта ООО "КМК-Партнеры" по строительству комплекса по производству металлоконструкций и ремонту техники", - сообщил собеседник.
ТОР "Белогорск" - одна из двух территорий опережающего развития в Амурской области, у нее агропромышленная направленность, запланированные инвестиции в нее за десять лет - 1,4 млрд рублей.
Федотовский напомнил, что 14 ноября председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении ТОР "Камчатка" под реализацию двух инвестпроектов компаний "Камчатское золото" и "Аметистовое" по освоению минерально-сырьевых баз месторождений, находящихся на территории Быстринского и Пенжинского районов Камчатского края.
Территория опережающего социально-экономического развития - часть территории субъекта РФ, на которой установлен особый правовой режим предпринимательской деятельности, действует ряд налоговых льгот, пониженное отчисление по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ и другие благоприятные условия привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. При этом инвестор принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.