В США в два раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp

ТАСС, 7 декабря. Геологическая служба США более чем в два раза повысила оценку запасов на крупнейшем месторождении сланцевой нефти Wolfcamp. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте министерства внутренних дел США.
"Месторождение Wolfcamp и находящееся выше месторождение Bone Spring содержат, по предварительным оценкам, 46,3 млрд баррелей нефти, 281 трлн кубических футов (7,9 трлн кубометров) природного газа и 20 млрд баррелей газового конденсата", - указано в сообщении. Отмечается, что эта оценка включает в себя неразведанные технически извлекаемые запасы.
Месторождение Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 году. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд баррелей нефти, 0,4 трлн кубометров природного газа и 1,6 млрд баррелей газового конденсата.