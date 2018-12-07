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Проект по освоению месторождения цинка в Бурятии оценивается в $800 млн

Глава республики Алексей Цыденов уточнил, что проект будет реализовывать новый инвестор

УЛАН-УДЭ, 7 декабря. /ТАСС/. Новый инвестор вложит $800 млн в проект по освоению Озерного месторождения цинка в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

30 ноября, на совещании с участием вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым глава региона сообщал, что "ранее там был инвестор - компания "Метрополь", на сегодня зашел новый инвестор", не уточнив его имени.

"Объем инвестиций по Озерному месторождению, которое новый инвестор декларирует, - порядка $800 млн", - приводит слова Цыденова пресс-служба.

Глава Бурятии также добавил, что сейчас рассматриваются варианты решения вопросов, связанных с инфраструктурой рядом с месторождением, при которых можно было бы использовать возможности институтов поддержки ДФО.

"Там есть вопросы по внешней инфраструктуре - это дорога Озерное - Могзон и линии электропередач. В рамках дальневосточных институтов поддержки мы по ним смотрим [как можно решить]", - отметил Цыденов.

По его словам, через три года новый инвестор выйдет на поставку готовой продукции, в основном на экспорт.

Озерное месторождение полиметаллических руд расположено в 150 км севернее от железнодорожной станции Могзон Транссибирской магистрали, в Еравнинском районе Бурятии.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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