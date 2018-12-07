Проект по освоению месторождения цинка в Бурятии оценивается в $800 млн

УЛАН-УДЭ, 7 декабря. /ТАСС/. Новый инвестор вложит $800 млн в проект по освоению Озерного месторождения цинка в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.
30 ноября, на совещании с участием вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым глава региона сообщал, что "ранее там был инвестор - компания "Метрополь", на сегодня зашел новый инвестор", не уточнив его имени.
"Объем инвестиций по Озерному месторождению, которое новый инвестор декларирует, - порядка $800 млн", - приводит слова Цыденова пресс-служба.
Глава Бурятии также добавил, что сейчас рассматриваются варианты решения вопросов, связанных с инфраструктурой рядом с месторождением, при которых можно было бы использовать возможности институтов поддержки ДФО.
"Там есть вопросы по внешней инфраструктуре - это дорога Озерное - Могзон и линии электропередач. В рамках дальневосточных институтов поддержки мы по ним смотрим [как можно решить]", - отметил Цыденов.
По его словам, через три года новый инвестор выйдет на поставку готовой продукции, в основном на экспорт.
Озерное месторождение полиметаллических руд расположено в 150 км севернее от железнодорожной станции Могзон Транссибирской магистрали, в Еравнинском районе Бурятии.