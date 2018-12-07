Тоннель под участком железной дорогой в Тверской области построили с нарушениями

ТАСС, 7 декабря. Тоннель под Октябрьской железной дорогой в поселке Чуприяновка в Тверской области построили с нарушениями, поэтому сдача объекта сдвигается на 2019 год. Ранее тоннель планировали завершить к середине 2018 года, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

В мае 2016 года руководитель области на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым доложил о том, что после запуска скоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в Чуприяновке возникла необходимость возведения тоннеля, так как из-за движения поездов там перекрывался проезд автомобилей на 10-12 часов, и поселок оказывался фактически разделенным на две части - через переезд не могли проехать как частные машины, так и транспорт экстренных служб. Медведев обещал согласовать вопросы строительства с РЖД.

"Один из объектов, который не удалось завершить в этом году, - мост в Чуприяновке. Сразу бросилось в глаза - это нарушение разуклонки дорожного покрытия, из-за которой скапливается вода. Выяснилось, что уклон дороги не соответствует направлению слива воды от дождя и талого снега, мы попросили исполнителей исправить этот недостаток. Сейчас делают дополнительную гидроизоляцию, укрепляют подпорные стенки, и, конечно, разуклонку дорожного покрытия, чтобы вода уходила в ливневую организацию", - сказал губернатор.

Руденя добавил, что из-за переноса сроков сдачи объекта будут применены штрафные санкции. "В зависимости от того, когда объект будет сдан, Тверской области будет компенсирован ущерб из-за несдачи вовремя данного объекта", - уточнил глава Тверской области. Совокупная стоимость работ по возведению тоннеля составляет порядка 890 млн рублей.

По данным правительства региона, в этом году программой ремонта дорог было охвачено 48 объектов, но работы полностью завершены только на 80% из них. "В прошлом году в области были приняты региональные стандарты качества дорожных работ, усилены требования к проведению ремонта и контроль за его выполнением. В результате дорожный фонд Тверской области не принял работы на пяти участках", - отметили в пресс-службе.

В этом году общий объем средств дорожного фонда Тверской области составил свыше 7,1 млрд рублей, из которых более 42% было направлено на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог. В регионе отремонтировано 223 км региональных и межмуниципальных трасс.