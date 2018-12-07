В стратегии развития портов Каспия предусмотрят меры поддержки экспортеров

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним предусматривает меры поддержки предпринимателей из прикаспийских стран, желающих работать на экспорт. Об этом в пятницу на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" сообщила заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Мы разработали, и в конце прошлого года была утверждена распоряжением правительства стратегия развития морских портов на Каспии и необходимой транспортно-логистической инфраструктуры прикаспийских регионов России, реализация которой, мы считаем, станет драйвером для развития этого направления [работы предпринимателей на экспорт]. Там [в документе] мы предусмотрели не только строительство инфраструктуры, но и ряд мер по стимулированию бизнеса, который будет ориентироваться на поставку экспортной продукции как Ирану, так и транзитом через Иран в другие государства", - сказала она.

По словам замминистра, эти меры поддержки предусматривают создание "специальных инструментов поддержки, специальных инвестиционных институтов, которые будут поддерживать эти проекты, в том числе сейчас уже ведутся переговоры с участием зарубежных фондов".

Распоряжение об утверждении стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года было подписано премьер-министром и 11 ноября 2017 года опубликовано на сайте кабмина. В пояснительной записке отмечается, что основными целями данной стратегии являются укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических и культурных связей со странами бассейна, а также создание условий для развития данного региона РФ с помощью увеличения грузопотоков международной торговли. Реализация стратегии предполагает модернизацию портов Махачкалы и Астрахани, порта Оля в Астраханской области, а также создание нового порта в дагестанском Каспийске.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компании "Курорты Северного Кавказа" и Корпорации развития Северного Кавказа.