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Медведев обсудил с Ципрасом реализацию энергетических проектов

Встреча премьеров проходила за закрытыми дверями
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей подмосковной резиденции главу правительства Греции Алексиса Ципраса.

Встреча прошла за закрытыми дверями в присутствии делегаций обеих сторон.

В ходе беседы главы правительств обсудили состояние и перспективы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях, сообщили в пресс-службе Медведева по итогам беседы.

Премьер-министр Греции прибыл в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина. Запланированы полноформатные переговоры с президентом РФ, которые пройдут в Кремле 7 декабря.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГрецияРоссияЦипрас, Алексис
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