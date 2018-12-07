Медведев обсудил с Ципрасом реализацию энергетических проектов

ГОРКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей подмосковной резиденции главу правительства Греции Алексиса Ципраса.

Встреча прошла за закрытыми дверями в присутствии делегаций обеих сторон.

В ходе беседы главы правительств обсудили состояние и перспективы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях, сообщили в пресс-службе Медведева по итогам беседы.

Премьер-министр Греции прибыл в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина. Запланированы полноформатные переговоры с президентом РФ, которые пройдут в Кремле 7 декабря.