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Энергетики потратят 24 млрд рублей на модернизацию электросетевого комплекса Удмуртии

Обновление будет происходить в течение 11 лет

ИЖЕВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиала "Удмуртэнерго" - до 2029 года, в рамках которого за 11 лет вложения в модернизацию электросетевого комплекса республики составят почти 24 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Подписи под документом поставили глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор МРСК Центра - управляющей компании "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский в рамках международного форума "Электрические сети" в Москве.

"Долгосрочное соглашение позволит филиалу "МРСК Центра и Приволжья" - [компании] "Удмуртэнерго" значительно расширить горизонты планирования в части создания электросетевой инфраструктуры для значимых инвестпроектов в различных областях экономики, а также обеспечить дополнительные ресурсы для цифровизации электроэнергетики. За 11 лет вложения в модернизацию электросетевого комплекса Удмуртии составят ориентировочно 23,9 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова гендиректора "МРСК Центра" - управляющей компании "МРСК Центра и Приволжья" Игоря Маковского.

По данным пресс-службы, в рамках долгосрочного соглашения энергетики приступят к модернизации электросетевого комплекса Удмуртии с применением современных цифровых технологий. "Заключение соглашения на срок до 2029 года позволит энергетикам вести сбалансированную кредитную политику, привлекать значительные средства на реализацию производственных и инвестиционных программ. Уверен, что эффект от данного соглашения мы ощутим в ближайшее время - в снижении количества технологических нарушений, сокращении сроков ликвидации аварий, повышении доступности технологического присоединения как для жителей, так и для промышленных предприятий, для представителей малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртии Александра Бречалова.

Он также отметил, что тариф на передачу электроэнергии в Удмуртии остается самым низким среди регионов Приволжского федерального округа. По его словам, заключение долгосрочного соглашения также позволит оптимизировать тарифную нагрузку на потребителей.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") - дочернее общество крупнейшей энергокомпании ПАО "Россети". ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

"Удмуртэнерго" - филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Филиал "Удмуртэнерго" оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Удмуртии. В составе филиала 27 районов электрических сетей трех производственных отделений, которые обслуживают территорию площадью около 42,1 тыс. кв. км.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичИвановская областьНижегородская областьТульская областьМарий ЭлУдмуртияВладимирская областьКалужская областьКировская областьРязанская область
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