Путин обсудил с Новаком ход переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с министром энергетики РФ Александром Новаком вопросы, связанные с проходящими в Вене переговорами в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Неоднократно встречался [Путин в Санкт-Петербурге в четверг] с Новаком, - сказал он. - В первую очередь, конечно, по тем вопросам, которые фигурировали на повестке дня саммита ЕврАзЭС, который прошел. Но в том числе, конечно, и венские дела тоже обсуждались".

Непосредственно сами переговоры представитель Кремля комментировать не стал. По его словам, это сделает Новак, который в пятницу находится в Вене.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.