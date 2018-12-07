Песков: Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу в 2018 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились провести еще одну встречу в этом году для финализации обсуждения спорных вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, чем завершилась 6 декабря дискуссия двух президентов по вопросам поставок газа.

"Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до нового года, главным образом, для финализации обсуждения тех вопросов в двусторонних отношениях, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал он.

Комментируя острое обсуждение газового вопроса в четверг в Санкт-Петербурге на саммите ЕАЭС, Песков отметил, что "это было очень продуктивное, очень полезное рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор". "Рабочий разговор не всегда предполагает единство мнений. Высказывались разные точки зрения, высказывалось несогласие по ряду вопросов. Это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц", - пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "перспективы у ЕАЭС блестящие, но в том, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается".

6 декабря на одном из заседаний саммита ЕАЭС Лукашенко поднял вопрос о цене на поставки в Белоруссию российского газа, посетовав на то, что в настоящее время эта цена для его страны невыгодна. Путин в ответ напомнил, что стоимость газа для Белоруссии почти вдвое ниже, чем, например, для Германии. Позднее Лукашенко признался журналистам, что извинился перед Путиным за резкий тон своих высказываний.