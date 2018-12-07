Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии и "Башкирская содовая компания" (БСК) урегулировали вопрос о сырьевой базе для предприятия. Как сообщили ТАСС в правительстве республики, гора Тратау, которая является памятником природы и в то же время наиболее перспективным источником сырья для производства соды, разрабатываться не будет.

Ранее сообщалось, что БСК, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемой сейчас горе Шахтау к декабрю 2022 года. Необходимыми для БСК качествами сырья обладает шихан (месторождение известняка в виде холма - прим. ТАСС) Тратау, разработка которого ограничена статусом памятника природы. Решение об изменении статуса принимается на региональном уровне, однако ранее власти Башкирии высказывались против отмены этого статуса.

"В споре вокруг шихана Тратау поставлена точка. Гора будет сохранена", - сообщили ТАСС в правительстве Башкирии.

По информации издания "Коммерсантъ", БСК возьмет в разработку шихан Куштау. Он расположен в 18 км от города Стерлитамака в Ишимбайском районе Башкирии. Вблизи горы Куштау находятся пять населенных пунктов. В 2017 году аффилированное с "Башкирской химией" АО "Сырьевая компания" получило разрешение на геологоразведку этого шихана.

"Башкирская содовая компания" была создана в Стерлитамаке в 1940-х годах вблизи месторождения известняков - шиханов Шахтау, Тратау, Юрактау и Куштау. Запасов Шахтау хватило на 70 лет - к декабрю 2022 году, по данным компании, оно полностью истощится, поиски альтернативы начались в конце 1990-х годов. Ранее компания заявляла, что для этих целей подходит только Тратау, который является остатком ископаемых коралловых рифов, возникших в Пермском море примерно 240 млн лет назад.