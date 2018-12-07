"Национальные канатные дороги" планируют экспортировать продукцию в страны СНГ

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Продукцию совместного российско-французского предприятия "Национальные канатные дороги" в перспективе планируется поставлять в страны СНГ, сообщил в пятницу заместитель гендиректора компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Рустам Тапаев.

"На текущий момент компания "Национальные канатные дороги" - фактически единственное в России предприятие, которое в ближайшие годы сможет обеспечивать выпуск сложных подъемников, в том числе гондольных и транспортных канатных дорог. Со стороны партнеров в странах СНГ виден большой интерес к сотрудничеству: в частности, уже ведутся переговоры с Азербайджаном и Узбекистаном. Если нас поддержит Российский экспортный центр, нас ждут хорошие перспективы", - сказал Тапаев на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ".

Соглашение о создании совместного производства "Национальные канатные дороги" КРСК, КСК и Poma SAS заключили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года. Ранее сообщалось, что первая производственная площадка предприятия будет создана в Кабардино-Балкарии, на базе завода "Севкавренгтен". По планам инициаторов проекта, создание данного производства на Кавказе принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и агентство ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, КСК и Корпорации развития Северного Кавказа.