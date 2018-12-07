Аэропорт Платов за первый год работы обслужил 3,2 млн пассажиров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Ростовский аэропорт Платов, который 7 декабря отмечает год с момента отправки первого рейса, обслужил за это время более 3,23 млн пассажиров, что на 20% больше аналогичного показателя старого закрытого ростовского аэропорта годом ранее, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"С 7 декабря 2017 года <…> аэропорт Платов обслужил более 3,23 млн пассажиров, что на 20% больше аналогичного показателя годом ранее. Это практически в два раза превышает общеотраслевой уровень роста пассажирских авиаперевозок", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на международных направлениях за этот период было обслужено 764 тыс. пассажиров, на внутрироссийских рейсах - 2,47 млн пассажиров.

В первый год работы международного аэропорта Платов для пассажиров стали доступны 20 новых направлений - на международных авиалиниях впервые обслуживались рейсы в Батуми, Болонью, Джербу, Минск и Даламан. Внутрироссийская маршрутная сеть пополнилась регулярными рейсами в Астрахань, Грозный, Казань, Калугу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Ставрополь, Челябинск, Череповец, Элисту, Тюмень, Воронеж, Волгоград.

"В качестве пересадочного узла обновленным ростовским аэропортом с января по ноябрь текущего года воспользовались 79,5 тыс. человек, что на 85% больше показателя 2017 года. Основной трансферный пассажиропоток в аэропорту Платов сформирован за счет пассажиров, следующих из городов России в Грузию, Армению, а также в обратном направлении", - также добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что впервые в Ростовской области годовой показатель пассажирского трафика аэропорта превысил 3 млн пассажиров. Трехмиллионный пассажир был зарегистрирован на рейсе в Самару авиакомпании "Азимут" - базового перевозчика аэропорта Платов.

Старый ростовский аэропорт закрыли 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, который расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально возведен к чемпионату мира по футболу и стал крупнейшим инфраструктурным проектом Ростовской области.