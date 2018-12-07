ВТБ предоставит до 500 млн рублей кавказскому агрохолдингу на льготных условиях

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ предоставит до 500 млн рублей агрохолдингу в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) на льготных условиях, сообщил банк.

"ВТБ установил кредитный лимит в размере 500 млн руб. сроком на один год ГК "Агат" - крупному холдингу, занимающемуся производством и переработкой сельхозпродукции в СКФО. В пределах лимита банк заключил с группой компаний кредитные соглашения по действующим льготным программам господдержки на общую сумму 325 млн руб.", - говорится в сообщении

Холдинг "Агат" поставляет свою продукцию в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Самару, Рязань, Волгоград, Пензу, Чебоксары, Нижний Новгород и другие города.

Производство сельхозпродукции в СКФО последние пять лет растет в среднем на 5% в год и становится рентабельным.