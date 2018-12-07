В Минтрансе заявили, что Россия не планирует выходить из соглашения по МАК

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия не планирует выходить из соглашения по Международному авиационному комитету (МАК) после создания Международного бюро по расследованию авиапроисшествий (МБРА). Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Необходимость [выхода из МАК] определит правительство, но мы пока из МАК не выходим. Там останутся функции другие: взаимодействие, международное общение, механизм обмена мнениями по развитию гражданской авиации в странах СНГ", - сказал он.

В середине октября 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий (МБРА).

В ноябре РФ и Армения подписали соглашение о создании МБРА. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, до конца года к соглашению присоединится Казахстан. Планируется, что постепенно все страны ЕАЭС присоединятся к бюро.

Полномочия бюро

Как ранее сообщал Минтранс РФ, основной функцией нового бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий.

В том числе, сообщал Минтранс, это разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию; обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО; оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием; обучение специалистов по расследованию; выпуск рекомендаций по безопасности полетов; эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов и ряд других.