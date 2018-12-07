Минпромторг предложил дифференцировать возврат НДС предприятиям-экспортерам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил рассмотреть установление предприятиям различных ставок возмещения НДС при экспорте в зависимости от степени переработки ими сырья в целях дополнительного наращивания экспорта. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе ведомства.

"В России для дополнительного наращивания экспорта представляется возможным рассмотреть вопрос установления различных ставок возмещения НДС в зависимости от сектора промышленности. Это позволит осуществить гибкое регулирование как ценовой конкурентоспособности российской продукции, так и уровня локализации производств", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба министерства, подобный механизм эффективно работает в Китае: по экспорту сырья и традиционно высококонкурентной продукции НДС не возмещается, продукции низких переделов - возмещается частично, высоких переделов - НДС возмещается в полном размере. Так, при экспорте бористой стали предприятию возмещается 0 п. п. из 17% НДС, а при экспорте текстильной продукции - полный возврат в объеме 17%.

Представители министерства отметили, что вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и другим ведомствам разработать методику оценки фискальной нагрузки на предприятия в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции и провести соответствующую оценку. "В развитие этой работы мы в зависимости от ее итогов будем предлагать изменение подходов к налогообложению промышленных предприятий", - сказали в пресс-службе.

Ранее издание "Известия" со ссылкой на письмо министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сообщило, что Минпромторг предложил не осуществлять возврат НДС промышленным предприятиям при экспорте сырья и продукции низкого передела, при экспорте обработанного сырья - осуществлять возврат 50% НДС. В результате этих мер ежегодный дополнительный доход бюджета мог бы составить порядка 900 млрд рублей. Также благодаря углублению переработки промышленной продукции внутри страны будет создаваться дополнительная стоимость, что приведет к увеличению налоговой базы, отмечалось в письме.