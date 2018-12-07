Иран не согласен даже на символическое сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Иран не согласится даже на "символическое" снижение добычи нефти в рамках ОПЕК+ и требует для себя исключения, сообщил журналистам представитель иранской делегации в кулуарах заседания ОПЕК в Вене.

"Иран не согласен ни с каким сокращением для себя: хоть символическое, хоть не символическое. Иран устроит только исключение из общего сокращения", - сказал делегат. Он отметил, что встреча ОПЕК, начавшаяся в 13:00 мск, еще не завершилась.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ОПЕК и Россия хотят в этих переговорах заручиться согласием Ирана хотя бы на символическое сокращение добычи нефти. Иран с ноября находится под санкциями США, которые ограничивают его нефтяной экспорт.