ЦБ рассчитывает на возврат не менее 40% средств Фонда непрофильных активов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк России рассчитывает вернуть не менее 40% средств от балансовой стоимости активов Фонда непрофильных активов.

Об этом сообщил журналистам зампредседателя Банка России Василий Поздышев.

"Наша предварительная оценка была 40-60% на входе в эти активы. Сейчас мы завершаем вместе с командой Фонда непрофильных активов оценку recovery (сумма, которую кредитор получил бы в качестве полной компенсации своих требований по непогашенному кредиту - прим. ТАСС). Но в целом это будет, наверное, ближе к нижней границе, но не должно выйти за нее", - отметил он.

По словам Поздышева, ряд активов фонда, балансовая стоимость которых оценивается в сумму около 2 трлн рублей, были переоценены в несколько раз. "Тем не менее, мы их приняли на баланс, потому что лучше принять на баланс актив, хоть он даже и переоценен, чем вообще ничего не принять на баланс", - сказал он.

Зампред ЦБ также сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций, который участвует в управлении Фондом непрофильных активов, уже обсуждает ряд проектов с инвесторами в рамках этой работы. "Я не буду называть эти проекты в силу понятных причин, потому что они сейчас рассматриваются вместе с инвесторами. Проекты из сегмента нефтеперерабатывающей, лесной и пищевой промышленности", - сообщил Поздышев.

Формирование Фонда непрофильных активов было завершено в конце июля на базе банка "Траст" и Рост банка, которые будут объединены. В фонд в том числе войдут "плохие" активы Бинбанка, Промсвязьбанка, Автовазбанка и банка "Советский" (их выкупил Автовазбанк). В фонд будут переданы и непрофильные активы "ФК Открытие", которые планируется выделить в отдельную структуру - банк "Открытие специальный". Доли в фонде непрофильных активов получили группа "Открытие" и РФПИ.