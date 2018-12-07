Создание техпроекта ледостойкой платформы "Северный полюс" завершится до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/ . Технический проект ледостойкой самодвижущейся платформы, которую Адмиралтейские верфи построят для ученых Росгидромета, практически сформирован, работа над ним будет завершена в декабре 2018 года. До конца текущего месяца на судостроительном предприятии планируется начать резку металла для корпуса платформы, сообщил ТАСС директор Арктического и Антарктического института (ААНИИ, входящий в систему Росгидромета), который и будет эксплуатировать платформу, Александр Макаров.

"Все макетные испытания платформы, которые проходили в ледовом бассейне нашего института, завершены, по их результатам уточнены размеры проекта, сейчас завершается формирование документации технического проекта. До конца года планируем ее сдать, если все пойдет по плану уже в декабре может начаться резка металла", - сказал Макаров корр. ТАСС на площадке форума "Арктика: Настоящее и будущее".

Контракт на строительство ледостойкой платформы был заключен в апреле 2018 года. "Северный полюс" будет иметь автономность порядка двух лет и срок службы не менее 25 лет. На платформе можно вести как геологические, акустические, геофизические так и океанографические исследования. Судно сможет передвигаться во льдах без помощи ледокола и будет нести вертолет Ми-8.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.