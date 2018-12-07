Новак: Россия уверена в будущем сделки ОПЕК+ и выступает за решительные действия

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия уверена в будущем соглашения ОПЕК+ и выступает за решительные действия на нефтяном рынке, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак перед заседанием ОПЕК+ в Вене.

"Убежден, что наша солидарность, приверженность общей цели остается непоколебимой, как и два года назад. Считаю, что в текущих условиях нам с вами крайне важно послать сигнал рынку о готовности действовать решительно и адекватно отвечать рыночной конюнктуре", - сказал он.

Российский министр отметил, что ОПЕК+ еще предстоит определить формат дальнейшего взаимодействия. "Рассчитываем, что нам удастся прийти к общему знаменателю по дальнейшему формату нашего сотрудничества, в том числе по скоординированным совместным действиям в интересах как производителей, так и потребителей нефти. Уверен, что благодаря нашей сплоченности и решимости мы сможем достичь успеха в деле поддержания долгосрочной стабильности на рынке", - добавил Новак.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.

Заседание ОПЕК завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Как сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, квота ОПЕК составит 800 тыс. баррелей в сутки, оставшийся объем придется на остальных участников сделки, кроме Ирана, которого освободили от этих обязательств.

Соглашение о сотрудничестве, известное как платформа ОПЕК+, истекает в этом году, сегодня министры должны подписать новую, бессрочную хартию, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.