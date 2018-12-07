Россия может отменить налог на инвестиционное золото

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские власти в качестве основной меры регулирования внутреннего рынка золота рассматривают решение вопроса с НДС на этот драгметалл, и наиболее вероятно, что налог на инвестиционное золото будет отменен. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В настоящее время есть пять или шесть разных режимов НДС, что создает большое количество предпосылок для махинаций. Например, есть аффинажный завод, который платит НДС, потом золото попадает к ювелиру, там НДС не уплачивается, если он индивидуальный предприниматель. Нет решения для граждан, которые покупают золото как инвестиционное, а потом сдают обратно", - сказал Моисеев.

По его словам, наиболее вероятно, что Россия последует примеру Казахстана и отменит налог на инвестиционное золото, при этом отменять НДС для ювелиров власти не будут.

Также, по словам замминистра, среди мер обсуждается введение системы прослеживаемости товаров и лицензирования отдельных видов деятельности, включая скупку драгметаллов и любые работы с отходами, а также обнуление пошлин на ввоз драгоценных и цветных камней, которые в России не производятся.

Моисеев отметил, что существует масштабное несоответствие между объемом ювелирных изделий, которые якобы произведены в России, и объемом золота, которое потребляют российские ювелирные заводы. "Ювелиры конкурируют с контрабандой, с которой не уплачивается НДС, и это самая большая проблема. Наше регулирование направлено на то, чтобы исправить такую ситуацию", - сказал он.

Замминистра отметил, что не видит рисков в том, что в связи с регулированием спрос превысит предложение, так как Россия сможет при необходимости импортировать золото. Причин для отмены ввозной пошлины правительство тоже не видит, сказал он.

Политика Гохрана

Правительство также планирует наращивать закупки золота для Гохрана до 2,5-3 т в год, сообщил замминистра, но это не повлияет на рынок, так как средние закупки ведомства составляют 2 т золота в год.

Моисеев также сообщил, что российские власти приняли решение оставить в Гохране только уникальные драгметаллы и камни, в том числе алмазы и золото в слитках. На продажу пойдет все, что "не носит культурной и исторической ценности", отметил он, подчеркнув, что делаться это будет " аккуратно, в координации с "Алросой", чтобы не повлиять на рынок.