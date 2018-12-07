В 2019 году бюджет арктического комитета Санкт-Петербурга приблизится к 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Бюджет комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга на 2019 год составит около 147 млн рублей, сообщил ТАСС глава комитета Герман Широков в кулуарах форума "Арктика: настоящее и будущее".

Комитет по делам Арктики был создан в Санкт-Петербурге в феврале. Широков, занимавший до этого должность советника губернатора Петербурга, возглавил его в марте.

"Бюджет у нашего комитета один из самых маленьких среди городских комитетов - чуть более 147 млн рублей на год: заложены деньги на формирование материально-технической базы комитета, значительная часть - на продвижение потенциала Санкт-Петербурга в регионах Арктической зоны Российской Федерации, участие в форумах, установление связей с регионами, издание информационных материалов [об арктических компетенциях Петербурга]", - сказал Широков.

Комитет планирует представить город на нескольких международных форумах в 2019 году, в том числе на конференциях "Арктика - территория диалога" в Архангельске и "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге. Также планируется организация видеоконференций с участием петербургских компаний и представителей власти, бизнес-сообществ арктических регионов.

Глава комитета отметил, что план мероприятий Петербурга и Архангельской области на ближайшие три года согласован. В него входят академические связи Северного Арктического федерального университета (САФУ) и вузов Петербурга и развитие производственной и научной кооперации двух регионов, поддержание бизнес-контактов регионов. Комитет также планирует в ближайшее время подписать "дорожные карты" с такими регионами, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Якутия.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.