В Huawei отрицают, что компания представляет угрозу безопасности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Huawei отрицает, что представляет угрозу для безопасности. Производитель выступил с данным заявлением после слов еврокомиссара по вопросам единого цифрового рынка Андруса Ансипа о том, что Еврокомиссия озабочена "рисками шпионажа" со стороны компании, передает в пятницу агентство Reuters.

В Huawei сообщили, что компания удивлена и разочарована высказываниями Ансипа. "Мы категорически отвергаем любые утверждения о том, что мы можем представлять угрозу безопасности", - цитирует агентство отрывок заявления производителя. Компания отметила, что "никакие правительства никогда не обращались к Huawei с просьбой создать "черные ходы" (backdoor - скрытый протокол доступа к информации интегрированный в информационные системы - прим. ТАСС)" и что она "никогда бы не стала мириться с подобным поведением со стороны своих сотрудников".

В пятницу Ансип заявил, что "у китайских компаний есть правила, которые обязывают их сотрудничать с секретными службами". По его словам, они, в частности, "включают обязательное наличие "черного хода" в их чипах, которые могут использоваться где угодно".

Ранее стало известно, что 1 декабря в Канаде по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана была задержана финансовый директор и заместитель председателя совета директоров китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. В компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи.

Одновременно в ряде западных СМИ появились обвинения в адрес Huawei в кибершпионаже. В частности, в пятницу бельгийское информационное агентство Бельга сообщило, что власти Бельгии уже изучают возможность запрета государственным учреждениям пользоваться продукцией китайской компании Huawei в связи с риском шпионажа.