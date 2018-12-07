Источник: участие России в консультациях ОПЕК помогло вывести переговоры из тупика

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Минэнерго Александр Новак, принявший участие в переговорах ОПЕК в пятницу в Вене, помог урегулировать разногласия между Саудовской Аравией и Ираном, из-за которых консультации зашли в тупик. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный чиновник в ОПЕК.

"Из тупика переговоры удалось вывести Новаку, благодаря тому, что он провел личные встречи", - сказал собеседник агентства, не уточнив, как именно российский министр содействовал разрешению сложной ситуации.

Новак прибыл в секретариат ОПЕК почти сразу после начала переговоров между министрами картеля и одну за другой провел двусторонние встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане и министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом. Детали переговоров неизвестны.

О том, что консультации в ОПЕК зашли в тупик, сообщал Reuters. Агентство отмечало, что камнем преткновения является позиция Ирана, который не соглашается участвовать в ограничениях. Зангане еще до встречи говорил журналистам, что участвовать в сокращении добычи в рамках ОПЕК он не будет до тех пор, пока против него действуют санкции. Bloomberg сообщал, что Ирану предлагают принять на себя хотя бы символическое сокращение. Однако вышедший к журналистам со встречи представитель делегации Ирана опроверг эту информацию, сказав, что ни о каком сокращении добычи Ираном речи не идет.

Министры ОПЕК в итоге договорились о том, что сокращение в рамках ОПЕК+ должно составить 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на страны картеля будет приходиться 800 тыс. баррелей, а страны "не ОПЕК" - 400 тыс.

По итогам встречи Зангане сказал журналистам, улыбаясь, что доволен итогом заседания и что Иран получил полное исключение из сокращения добычи в рамках ОПЕК+.