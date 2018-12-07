Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,8%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся ростом биржевых индексов - индекс Мосбиржи поднялся на 0,79%, до 2431,29 пункта, РТС - на 2,1%, до 1157,94 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск понизился на 1,04%, до 66,17 рубля, курс евро - на 1,05%, до 75,3 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,88%, до $63,19 за баррель.

"В понедельник позитив начнет рассеиваться, тем не менее, индекс Мосбиржи попробует вернуться к 2450 пунктам, а индекс РТС подняться выше 1170 пунктов. Рублевые пары продолжат снижение: пара доллар/рубль сместится в район 65,5 рубля, пара евро/рубль - в район 74,5 рубля", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.