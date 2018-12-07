Семь проектов потенциальных инвесторов представлено на форуме "Инвестируй в Кавказ"

Получить софинансирование своего проекта из федерального бюджета в размере до 40% от его стоимости рассчитывают представители Дагестана. Они представили на форуме проект строительства завода по производству гипса и гиспосодержащих строительных материалов мощностью 150 тыс. тонн в год, который предполагается реализовать в промзоне села Кафыр-Кумух Буйнакского района. По словам инициатора проекта, генерального директора компании "Матис" Турпулали Майгаджиева, создание этого предприятия позволит создать для жителей республики 209 рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в бюджет региона могут составить от 130 до 145 млн рублей.

О том, какие проекты в промышленности, туризме и сельском хозяйстве были представлены на форуме, - в материале ТАСС.

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Потенциальные инвесторы, желающие работать на Северном Кавказе и рассчитывающие получить финансовую поддержку через госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а также те предприниматели, которые уже смогли воспользоваться этим инструментом и успешно начать работу, представили свои проекты на форуме "Инвестируй в Кавказ" в Грозном. Представители бизнеса намерены работать в приоритетных для экономики округа сферах - создавать теплицы и сады, строить гостиницы и предприятия, модернизировать действующие заводы.

"Сегодня потребность республики [в гипсе] превышает 600 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта - 1 млрд 168 млн рублей, вложено 496 млн, привлекаемых средств - 238 млн, собственных средств - 258 млн рублей", - сказал он на презентации.

Заместитель гендиректора компании "РИАК" из Ингушетии Мустафа Тумгоев представил проект строительства завода алюминиевых профилей, который уже получил одобрение Минкавказа на получение софинансирования. Предприятие начало работу в 2012 году, в этом году запущена вторая очередь производства. Основная часть продукции компании сейчас поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также в регионы СКФО. Третья очередь планируется к запуску в 2019-2020 годах, на ней будут производиться полуфабрикаты из вторичного сырья для собственных нужд и товарного производства.

Компания "Сад-Сервис" из Кабардино-Балкарии предложила создать в республике завод по строительству бетонных столбов. Предприятие было запущено еще в 2014 году, благодаря софинансированию через госпрограмму развития СКФО смогло увеличить мощность производства в два раза - до 340 тыс. штук в год, сообщил директор и учредитель компании Тимур Ашабоков. "Стоимость проекта составляет 150 млн рублей, из них 41% - это государственные деньги, 61 млн рублей <...> Срок окупаемости проекта - 4,3 года, при выходе на максимальную мощность мы в год будем платить налогов около 20 млн рублей в бюджеты различных уровней", - пояснил он на презентации.

Проект по производству и реализации пищевой промышленности представил гендиректор Урус-Мартановского пищевого комбината (Чеченская Республика) Тамази Гаургаев. "Стоимость проекта - 151,5 млн рублей, из них 62,5 млн рублей - федеральные средства, 77 млн рублей - привлеченные средства, и 12 млн рублей - собственные", - сказал он.

По его словам, при реализации проекта годовой оборот продукции превысит 600 млн рублей, а доходы в федеральный в бюджет составят 56 млн рублей. В планах у инициаторов проекта не только расширение действующего производства соков, вод и продуктов, но и строительство кондитерского цеха.

Сады и гостиница

Карачаево-Черкесия и Ставропольский край представили проекты фруктовых садов интенсивного типа. Так, гендиректор компании "Сады Карачаево-Черкесии" Дмитрий Ландырев рассказал об уже созданном саде, урожай яблок в котором в этом году превысил 250 тонн. Реализация проекта позволила создать около 100 рабочих мест, дополнительно до 80 человек заняты на сезонных работах. "Мы засадили саженцами 203 га, и особенностью нашего сада является то, что все они - саженцы отечественного производства, произведенные по европейской технологии", - сказал он.

Проект из Ставропольского края, названный "Новая деревня", представил его учредитель Алик Шебзухов. Он рассказал, что первые 70 га сада были заложены в 2017 году, второй этап включает в себя закладку 30 га и строительство фруктохранилища на 2,5 тыс. тонн, а также приобретение и установку сортировочной линии для яблок.

"Следующий этап - это очередные 30 га и очередные 2,5 тыс. тонн [хранилища]. Последний этап - это еще 150 га сада и 5 тыс. тонн фруктохранилища. Итого - проект в 300 га сада, плюс 10 тыс. (вместимость помещений) под хранение яблок. Проектная стоимость в сегодняшних ценах - ориентировочно 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Генеральный директор корпорации инвестиционного развития Северной Осетии Таймураз Гугкаев представил проект строительства туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров - 100 мест. "Гостиница класса четыре звезды <...> Стоимость проекта составляет 444 млн рублей", - сказал он, добавив, что открытие гостиницы намечено на май.

На пути к технологичным производствам

Подводя итоги презентации и в целом работы бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил, что представленные инвестиционные проекты показательны, но не охватывают все отрасли, которые возможно и необходимо развивать в СКФО.

"Сегодня в портфеле много проектов из агропрома. Это традиционная для Северного Кавказа отрасль, она не требует глубинных технических знаний. Но потенциал территории гораздо выше. И мы уделяем особое внимание технологичным производствам, которые дают скачок в развитии экономики и приток средств по всем уровням бюджета", - сказал он.

При этом Байсултанов обратил внимание на то, что бизнесу, особенно малому и среднему, не нужно пытаться дублировать проекты конкурентов или соседей. "Создавайте свое, делайте то, что никто до вас еще не придумал. Прорыв достигается с помощью свежих идей, уникальных подходов. Важно пробовать и не бояться", - обратился он к предпринимателям, добавив, что "Северный Кавказ - не только земля аграриев, это южный оплот Российской Федерации, развитие которого зависит от усилий каждого, кто здесь собрался".

О бизнес-форуме

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" прошел в Грозном с 6 по 7 декабря. Организаторами мероприятия выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компании "Курорты Северного Кавказа" и Корпорации развития Северного Кавказа. Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года. Второй бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходил на территории курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии 8 и 9 декабря 2017 года.