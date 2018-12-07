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Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года

Глава Минэнерго отметил, что РФ будет сокращать добычу максимальными темпами, это займет несколько месяцев
© Виктор Драчев/ТАСС

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. 

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Он отметил, что сокращение добычи нефти в РФ будет происходить максимальными темпами по мере технических возможностей, но оно займет несколько месяцев. "Сокращение [добычи нефти] будет, как и два года назад, идти максимальными темпами по мере технологических возможностей, я думаю, что несколько месяцев это займет", - сказал министр.

Новак выразил уверенность, что сокращение добычи для компаний будет пропорциональным.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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