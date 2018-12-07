ВЭБ допускает возможность постепенного прекращения работы "дочки" на Украине

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ рассматривает постепенное прекращение деятельности своей украинской "дочки" - Проминвестбанка (ПИБ) - в качестве одного из сценариев. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба госкорпорации.

"ПИБ в настоящее время соблюдает все требования НБУ (Национального банка Украины - прим. ТАСС), включая требования по ликвидности и имеет достаточный запас денежных средств для выплат клиентам. Существует несколько сценариев действий, одним из которых является постепенное прекращение деятельности с выплатой всех обязательств перед клиентами", - сказали в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что передача банка в украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц не рассматривается.

В конце ноября Нацбанк Украины ввел временную администрацию в украинской "дочке" ВТБ, признав его неплатежеспособным.