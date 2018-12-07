Индекс Dow Jones второй день подряд испытывает значительные колебания на бирже Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones к полудню в пятницу (20:00 иск) упал на 409 пунктов или на 1,64% до отметки 24529. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 1,58% или на 42 пункта до 2653, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 142 пункта или на 1,93% до 7049.

Как отметило информационное агентство Bloomberg, негативная динамика на рынке вызвана двумя факторами - сохраняющимися противоречиями между США и Китай в области торговли и опасениями по поводу того, что темпы роста экономики замедляются. В частности, агентство ссылается на высказывание советника Белого дома Питера Наварро о том, что тарифы на товары из Китая будут повышены, если торговое соглашение не будет достигнуто в течение 90 дней.

"Перечень причин, вызывающих озабоченность, весьма велик, - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиций банка Wells Fargo Эрика Дэвидсона. - Инвесторы ощущают себя как на иголках, будь то вопрос о торговле с КНР или вопрос о Brexit".

В четверг в середине торговой сессии индекс Dow Jones рухнул более чем на 600 пунктов в связи с тем, что участники рынка опасались последствий ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану. Однако к моменту закрытия сессии в четверг ситуация практически нормализовалась.