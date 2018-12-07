Греческий бизнес хочет укрепления связей между РФ и Грецией

АФИНЫ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греческая федерация предприятий (SEV) надеется на дальнейшее развитие экономического сотрудничества между деловыми сообществами России и Греции. Об этом заявил в пятницу вице-президент этой деловой организации Константинос Бициос. Так он прокомментировал по просьбе корреспондента ТАСС визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых затрагивались вопросы расширения экономического взаимодействия и роста инвестиций.

"Визит премьер-министра Греции в Москву дал повод для рассмотрения состояния экономических отношений между двумя странами", - сказал Бициос.

По его словам, SEV придает особое значение динамичному развитию экономики Греции благодаря политике привлечения инвестиций, укрепления производства и ориентации греческих компаний на внешние рынки. "В этих целях федерация подписала в ноябре 2017 года Соглашение о взаимодействии и учреждении Российско-греческого совета по сотрудничеству и инвестициям с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), - сказал вице-президент. - Затем была отправлена миссия греческих бизнесменов в Москву в марте этого года, а в октябре имел место ответный визит российской деловой миссии, в ходе которого был заключен ряд интересных соглашений".

Вице-президент отметил, что развитие торговли с Россией идет по нарастающей. "При этом экспорт Греции в Россию в 2017 году увеличился на 8,8% по сравнению с 2016 годом и составил €234 млн. Соответствующая стоимость импорта из РФ увеличилась на 20,5%, достигнув 3,42 млрд евро. 6,8% импорта Греции поступает из России", - сообщил бизнесмен.

Бициос подчеркнул, что "российский рынок, благодаря своему объему и динамичности, открывает много возможностей для греческих компаний в таких секторах, как строительство, строительные материалы, фармацевтические препараты, промышленное и другое оборудование, а также продовольствие в тех категориях продуктов, на которые не распространяются ограничения на импорт из Европейского союза". "Греческая федерация предприятий надеется на дальнейшее развитие экономического сотрудничества между деловыми сообществами России и Греции, а также на сокращение дефицита торгового баланса между двумя странами", - заключил вице-президент.

Константинос Бициос - опытный бизнесмен и дипломат, работавший ранее в постоянном представительстве Греции при ЕС, греческих посольствах в Анкаре и Лондоне. С 2004 по 2009 годы Бициос служил в дипломатическом бюро премьер- министра Греции, с 2009 года был руководителем личного бюро президента Греции, а с января 2014 года по март 2015 года - директором дипломатического бюро главы греческого государства.