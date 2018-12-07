Минэнерго РФ: компании Таиланда рассматривают возможность участия в "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте "Арктик СПГ - 2", сообщило в пятницу Минэнерго РФ по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

Заседание провели директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак и главный инспектор министерства энергетики Таиланда Прасета Синсукпрасета.

"Таиландская делегация представила презентации профильных энергетических ведомств и крупнейших компаний ТЭК - PTT и EGAT. Представители предприятий выразили заинтересованность в совместной работе с российскими ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром нефть". В частности, таиландские деловые круги рассматривают возможность участия в проекте "Арктик СПГ - 2", - говорится в сообщении российского министерства.

Отмечается, что представители российского бизнеса с интересом восприняли предложенные таиландской стороной перспективы сотрудничества.

В мае 2018 года "Новатэк" и таиландская нефтегазовая компания PTT заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны намерены сотрудничать и изучать потенциальные возможности совместной деятельности в области геологоразведки и разработки месторождений, реализации СПГ- проектов, поставок и развития рынков СПГ, а также поставок жидких углеводородов.

"Арктик СПГ 2" - второй завод компании "Новатэк" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода должен состояться в 2023 году. Его мощность составит порядка 19,8 млн тонн СПГ в год.