Кабмин внес в Госдуму законопроект об усилении госконтроля в сфере драгметаллов и камней

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании государственного контроля в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 9 федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Они предусматривают снятие ограничений на проведение плановых проверок юридических лиц и предпринимателей, занимающихся производством, использованием и обращением драгметаллов. Предполагается, что плановые проверки в отношении этих предпринимателей могут проводиться минимум два раза в три года.

В соответствии с действующим законодательством юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, могут подвергаться проверкам федерального государственного пробирного надзора не чаще одного раза в три года, что позволяет недобросовестным участникам перерегистрироваться до истечения трехлетнего периода, и выводить таким образом из-под госконтроля значительную часть рынка, отмечается в сообщении.

Согласно данным, полученным Минфином РФ, отсутствие возможности проведения плановых проверок в отношении более 97% субъектов рынка привело к увеличению объема нелегального оборота драгоценных камней, ювелирных изделий и драгоценных металлов.

Отмечается, что принятие законопроекта не потребует увеличения численности контрольно-надзорных органов.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 декабря 2018 года.